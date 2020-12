Bronisław Komorowski od połowy listopada walczy z zakażeniem koronawirusem, które okazało się na tyle poważne, że konieczna była hospitalizacja. W rozmowie z „Faktem” były prezydent powiedział o swoim stanie zdrowia. Kilka dni temu opuścił szpital w Warszawie, ale czeka go jeszcze długa droga do pełnego powrotu do zdrowia.

Początkowo Komorowski przebywał w szpitalu w Sejnach, ale później trafił do Warszawy. „Pan prezydent był wcześniej w szpitalu w Sejnach i tam lekarze w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia podjęli decyzję, że lepsze specjalistyczne szpitale dla tego typu pacjentów z koronawirusem są w Warszawie. Stan jest stabilny, nic się nie pogorszyło, pan prezydent jest po prostu przewożony do lepszego szpitala” – poinformowała wtedy szefowa biura b. prezydenta Anna Kulikowska.

Media informowały, że krótko po otrzymaniu wyniku testu, objawy uległy znacznemu pogorszeniu. Leczenie okazało się skuteczne i Komorowski opuścił warszawski szpital 3 grudnia. Jednak dopiero teraz zdecydował się publicznie opowiedzieć o swoim stanie zdrowia, który wciąż jest daleki od dobrego.

Komorowski przerwał milczenie

„Właśnie minął miesiąc choroby. Dzisiaj pierwszy raz byłem na dworze” – powiedział Komorowski w rozmowie z „Faktem”. Były prezydent zapewnił, że stan jego zdrowia uległ poprawie, ale czeka go jeszcze długa rehabilitacja.

Komorowski poinformował, że choroba bardzo negatywnie wpłynęła na jego płuca. „Mam do pokonania skutki rozległego zapalenia płuc, ale idzie ku dobremu” – powiedział były polityk. „Zachęcam wszystkich do tego, by dbali o siebie w tych trudnych czasach” – zaapelował.

Nowe zakażenia w Polsce

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12 168 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Tym razem na czele zestawienia znalazło się województwo mazowieckie. Resort poinformował również o śmierci 568 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarły 133 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 435 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 088 346 przypadków zakażenia koronawirusem. 21 160 osób nie żyje a 768 241 uznano za wyzdrowiałe.

