Opozycja ma szansę przejąć władzę w Polsce. Bronisław Komorowski podzielił się opinią na temat zbliżających się wyborów. W ocenie byłego prezydenta Porozumienie może znaleźć się w jednym z bloków opozycyjnych. W którym konkretnie?

Bronisław Komorowski po zakończeniu kadencji wycofał się z aktywnej polityki. Jednak były prezydent w dalszym ciągu śledzi sytuację w naszym kraju i często dzieli się swoimi przemyśleniami na te tematy.

Ostatnio udzielił wywiadu portalowi wpolityce.pl. Komorowski zwraca uwagę na falę krytyki, która dotknęła Szymona Hołownię. W tym kontekście potępił tego typu zachowania. – Uważam, że z punktu widzenia interesu opozycji to dobrze, by wyborcy mieli alternatywę, a nie byli w takiej sytuacji, że dostają jedną narzeczoną. Dobrze, żeby dostali propozycje do wyboru – wyjaśnia.

Komorowski nie zgadza się z opinią, że współpraca Hołowni z PSL osłabia opozycję. Potwierdził, że opowiadał się za rozszerzeniem sojuszu o Porozumienie, jednak przyznaje, że nie zna środowiska Agrounii, z którą obecnie dogaduje się była partia Jarosława Gowina.

Dopytywany o zaangażowanie w najbliższej kampanii, nie wykluczał wsparcia. – Jeżeli będą jakieś prośby ze strony osób lub środowisk z kręgów opozycji demokratycznej, to jestem na to otwarty – podkreślił.

– To znaczy propozycji zarówno ze strony KO, jak i Polski 2050 czy PSL-u? – zapytał dziennikarz. Komorowski potwierdził. Były prezydent nie chciał jednak udzielić informacji na temat sposobu, w jaki zamierza wesprzeć opozycję. Kategorycznie wykluczył jednak start do Senatu.