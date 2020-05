Zaskakująca sytuacja na konferencji prasowej Rafała Trzaskowskiego. Jeden z uczestników, chciał poznać plany kandydata na prezydenta ws. LGBT w Polsce. – Dalej pan nie odpowiedział na pytanie! – ponaglał mężczyzna nieusatysfakcjonowany wyjaśnieniami.

Od chwili, kiedy Rafał Trzaskowski został oficjalnie ogłoszony kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta, kampania wyborcza zdecydowanie nabrała rumieńców. Prezydent Warszawy postawił bowiem na otwarty konflikt z władzą i Telewizją Polską.

Konferencja Trzaskowskiego i pytanie o LGBT

Negatywnie na temat TVP wypowiedział się także podczas niedzielnej konferencji prasowej w Szczecinie. Zaczęło się niepozornie, bowiem jeden z mieszkańców miasta postanowił zadać pytanie kandydatowi PO o LGBT.

– Ja jestem rodzicem i skoro pan nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie dziennikarzom… Mam dwójkę dzieci. Czy wprowadzi pan ustawę o LGBT do szkół, czy ja będę musiał o tym uczyć dzieci, albo nie puszczać je na lekcje? Jak to będzie wyglądało? Niech mi pan odpowie – powiedział mężczyzna.

Dlaczego Rafał Trzaskowski tak ucieka od trudnych pytań? Tutaj mieszkaniec Szczecina chciał go o coś zapytać, a ten się wystraszył, pokrzyczał na niego, pohejtował TVP i zwiał. pic.twitter.com/Am6ZcNZeQR — John (@JohnMcRac) May 24, 2020

Mężczyzna z tłumu: „Nie odpowiedział pan na pytanie!”

Trzaskowski natychmiast skrytykował Telewizję Polską. – Niech się pan nie nabiera na manipulacje telewizji rządowej! – stwierdził prezydent Warszawy.

Taka reakcja nie usatysfakcjonowała autora pytania. – Nie nabieram się na żadne manipulacje! – odpowiedział. – Zadałem pytanie. Wprowadził pan to w Warszawie i nie chce odpowiadać dziennikarzom – dodał.

Wtedy przerwał mu Trzaskowski. – Da mi pan odpowiedzieć? – zapytał. Kiedy mężczyzna zgodził się, prezydent Warszawy ponownie przypomniał o manipulacjach TVP.

– Wie pan, ile jest hejtu w szkołach? Są atakowane dzieciaki, które inaczej wyglądają, mają inny kolor skóry, inną orientację seksualną, które kibicują innemu klubowi. I dlatego musimy walczyć z nienawiścią i z hejtem! – zaznaczył. Trzaskowski dodał również, że zadaniem prezydenta jest ochrona mniejszości i… zakończył konferencję.

– Nie odpowiedział pan na pytanie – powtarzał mężczyzna.

W sieci wielką popularnością cieszy się również nagranie z dyskusji z innym wyborcą na temat LGBT.

Źródło: Twitter, Facebook