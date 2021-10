Klaudia Jachira w rozmowie z Radiem ZET odniosła się do swojej wersji „Roty”, którą wygłosiła w Sejmie. Sprawa odbiła się szerokim echem i wywołała niemałe kontrowersje. Posłanka wyznała, co chciała przekazać w ten sposób.

Wersja „Roty”, którą w Sejmie przedstawiła Klaudia Jachira, wywołała niemałe kontrowersje. Posłanka wymieniała w nim polityków opozycji i podkreśliła przynależność Polski do Unii Europejskiej. „Gdyby Maria Konopnicka pisała „Rotę” dzisiaj, to pewnie brzmiałaby ona tak: Nie rzucim Unii skąd nasz ród, praw kobiet ani mowy. Polskie my córy, polski lud, Rzepichy szczep piastowy. Nie damy, by nas zgłębił wróg! Tak nam dopomóż Tusk, tak nam dopomóż Lempart!” – mówiła.

W wypowiedzi posłanki nie zabrakło też ataku na Prawo i Sprawiedliwość, Jachira uderzyła między innymi w prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. „Do krwi ostatniej kropli z żył bronić będziemy sądów. Aż się rozpadną w proch i w pył niesprawiedliwe wasze rządy! Twierdzą nam będzie każdy próg! Tak nam dopomóż Hołownia, tak nam dopomóż Biedroń” – dodała.

Jachira tłumaczy się z kontrowersyjnej wersji „Roty”

W rozmowie z Radiem ZET Klaudia Jachira postanowiła odnieść się do całej sytuacji. „To mój apel o zjednoczenie opozycji” – mówiła. „My się mamy prawo różnić, być lewicowi czy prawicowi, ale w dzisiejszej ordynacji wyborczej to jedyna możliwość, żeby wygrać z PiS i stworzyć nawet coś w rodzaju rządu jedności narodowej, odbudowujący ten kraj pod kątem finansów czy praworządności. Tylko w ten sposób wygramy” – powiedziała.

Jachira wyznała, że nie miałaby problemu, by pójść do wyborów na jednej liście z choćby Polskim Stronnictwem Ludowym. Zaznaczyła też, że nie czuje się balastem dla Koalicji Obywatelskiej. „Mam swoją drogę, którą weszłam do polityki. Staram się robić swoje, jestem cały czas w kontakcie z wyborcami i wyborczyniami. Uważam, że era gadających głów w polityce się kończy. Nigdy nie lubiłam takiego nudnego, partyjnego przekazu” – mówiła.

Żr.: Radio ZET