Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 301 nowych przypadków zakażenia przez koronawirus w Polsce, które potwierdzone zostały pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Liderem pod tym względem nadal pozostaje Śląsk, gdzie potwierdzono 182 zakażenia. Na drugie miejsce wysuwa się Wielkopolska z wynikiem 84 potwierdzonych przypadków.

„Wszystkie osoby z wynikiem pozytywnym to pracownicy jednej firmy – fabryki mebli pod Kępnem na południu Wielkopolski. W sumie w zakładzie tym pracuje ponad 1000 osób.” – ustalili dziennikarze radia RMF FM. „78 przypadków spośród tej grupy to mieszkańcy powiatu kępińskiego w wieku od 21 do 59 lat. Większość z nich nie wykazuje objawów silnej infekcji. Wszyscy przebywają w izolacji domowej.” – czytamy na stronach rozgłośni.

W sumie tylko w tych zakładach potwierdzono już 119 przypadków zakażenia przez koronawirus. Na tym może się nie skończyć, bo na jutro służby planują przetestowanie kolejnych 520 pracowników tej firmy. Do tej pory w całej Wielkopolsce odnotowano 1899 przypadków Covid-19, z czego 141 osób zmarło, a 795 wyzdrowiało.

