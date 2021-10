W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych 2 085 potwierdzonych przypadkach zakażeń przez koronawirus. Oznacza to olbrzymi wzrost zarówno w stosunku do ostatnich dni, jak również do poprzedniego tygodnia. W ciągu ostatniej doby odnotowano 33 przypadki śmiertelne.

„Mamy 2 085 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus” – poinformował resort zdrowia w najnowszym raporcie prezentującym aktualny bilans pandemii na terytorium Polski.

Nowe przypadki pochodzą z następujących województw: lubelskiego (399), mazowieckiego (346), podlaskiego (268), śląskiego (130), zachodniopomorskiego (125), małopolskiego (122), łódzkiego (112), pomorskiego (93), podkarpackiego (89), dolnośląskiego (88), wielkopolskiego (75), warmińsko-mazurskiego (70), kujawsko-pomorskiego (58), świętokrzyskiego (38), lubuskiego (27), opolskiego (20).

25 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. – czytamy w raporcie.

Czytaj także: Niedzielski wskazał, kiedy nastąpi koniec pandemii. Co z obostrzeniami?

W ciągu ostatniej doby odnotowano 33 przypadki śmiertelne. „Z powodu COVID-19 zmarły 3 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 30 osób” – precyzuje resort.

Od początku pandemii na terytorium Polski zanotowano dotąd łącznie 2 914 962 potwierdzonych przypadków zakażeń. W tym samym okresie odnotowano 75 774 przypadków śmiertelnych, do których przyczynił się koronawirus.

Źr. twitter