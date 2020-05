Ministerstwo zdrowia w najnowszym komunikacie poinformowało o aktualnej sytuacji rozwoju pandemii wywołanej przez koronawirus. Liczba zakażonych wzrosła o ponad 200, niestety wzrosła też liczba zgonów. Przez weekend majowy resort podaje tylko jeden komunikat dziennie.

„Mamy 228 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia # koronawirus” – informuje ministerstwo zdrowia. Nowe przypadki dotyczą następujących województw: śląskiego (141), łódzkiego (18), dolnośląskiego (17), małopolskiego (16), podkarpackiego (8), kujawsko-pomorskiego (6), pomorskiego (6), lubelskiego (5), zachodniopomorskiego (5), opolskiego (4), wielkopolskiego (2). Uwagę zwraca przede wszystkim województwo śląskie.

wielkopolskiego (2).



Z przykrością informujemy o śmierci 7 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 89-M Zgierz, 63-M, 62-M Łódź, 85-M Gliwice, 55-M Rybnik, 86-M Gdańsk, 76-K Łomża. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) May 1, 2020

Ministerstwo poinformowało także o wzroście bilansu ofiar. Niestety koronawirus zabił w Polsce kolejne 7 osób. „Wszystkie osoby miały choroby współistniejące” – zaznacza resort.

Czytaj także: GIS opublikował wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli i żłobków

Jak dotąd na terenie Polski oficjalnie potwierdziono 13 105 przypadków zakażenia przez koronawirus. Niestety jak dotąd zmarło 650 osób zakażonych.

W okresie weekendu majowego ministerstwo zdrowia będzie publikować tylko jeden komunikat dziennie. Od poniedziałku resort powróci do dwóch raportów, tak jak to było do tej pory.

Źr. twitter