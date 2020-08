Koronawirus w Legii Warszawa. Ta informacja gruchnęła dziś w polskich mediach sportowych. Okazało się, że zarażony jest jeden z zawodników, ale pomimo tego mecz „Wojskowych” z Rakowem Częstochowa odbędzie się zgodnie z planem.

„Informujemy, że w rezultacie przeprowadzonego w dniu 21 sierpnia testu RT-PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2, u jednego z zawodników I Drużyny otrzymano wynik pozytywny” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym dziś na stronie internetowej Legii Warszawa.

„Po konsultacji lekarskiej, od 18 sierpnia zawodnik przebywa w izolacji. Zgodnie z wewnętrzną procedurą 19 sierpnia zostało przeprowadzone badanie na obecność wirusa, które dało wynik ujemny. Klub zachowuje wszystkie rygory bezpieczeństwa i poinformował o sprawie stosowne organy państwowe oraz PZPN i spółkę Ekstraklasa” – dodają przedstawiciele klubu.

W sieci natychmiast zaroiło się jednak od spekulacji na temat tego, który z piłkarzy jest chory. Więcej szczegółów ujawnia serwis legia.net, który opisuje, w jaki sposób w klubie dowiedzieli się o tym, że zawodnik jest zarażony.

Koronawirus w Legii. Zawodnik źle się poczuł

Wiele wskazuje na to, że tym razem nie mamy do czynienia z bezobjawowym przypadkiem koronawirusa. Zwykle właśnie tak zakażenie przechodzą bowiem sportowcy. Serwis legia.net informuje, że zawodnik, u którego potwierdzono zakażenie, czuł się źle i zgłosił to w klubie.

„Dzień po meczu Linfield FC zawodnik źle się poczuł i zgłosił to w klubie. Od razu został odizolowany i przebadany. Wynik testu na obecność koronawirusa dał wynik ujemy. Sytuacja miała miejsce w środę 19 sierpnia. Dwa dni później, w piątek 21 sierpnia, został poddany kolejnemu badaniu pod kątem COVID-19 i tym razem wynik testu był dodatni. Piłkarz cały czas przebywał jednak w izolacji i nadal w niej pozostaje” – czytamy na legia.net.

W tym momencie Legia Warszawa nie zdradza jednak, który z zawodników jest chory. Niepokojące jest natomiast to, że to drugi piłkarz „Wojskowych”, u którego zdiagnozowano zakażenie. Wcześniej wykryto je bowiem u Josipa Juranovicia, który obecnie przebywa w izolacji domowej.

Dziś o godzinie 20:00 Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Pomimo zawirowań w klubie mecz odbędzie się zgodnie z planem.