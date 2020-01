Janusz Korwin-Mikke zabrał głos ws. kryzysu na Bliskim Wschodzie. Polityk Konfederacji krytykuje zachowanie Donalda Trumpa. W jego opinii amerykańskiemu prezydentowi udało się zjednoczyć społeczeństwo Iranu przeciw sobie. – Są tylko dwa wyjaśnienia polityki pana Trumpa – powiedział w rozmowie z nczastv.

Konflikt amerykańsko-irański sprowokował dyskusję wśród polityków w Polsce. Trudno się dziwić, bowiem na terytorium Iraku spadają kolejne serie rakiet, tymczasem w kraju tym stacjonują polscy żołnierze. W nocy z wtorku na środę ostrzelano amerykańską bazę lotniczą Al Asad, w której znajdowali się także Polacy.

Szczęśliwie nikt nie odniósł obrażeń, jednak sytuacja ta sprowokowała dyskusję na temat obecności polskiej misji w Iraku. Część parlamentarzystów, w tym posłowie Lewicy i Konfederacji, apeluje do rządzących o wycofanie wojsk z tego kraju.

Janusz Korwin-Mikke o obecności wojsk polskich w Iraku: Jeżeli coś tam nawali, to mogą stanąć przed Trybunałem Stanu

Głos ws. konfliktu na Bliskim Wschodzie zabrał również Janusz Korwin-Mikke. Polityk przekonuje, że szef MON Mariusz Błaszczak nie zareagował na stwierdzenie, że NATO działa w rejonie Morza Śródziemnego i północnej części Oceanu Atlantyckiego. – Irak tam nie leży, więc Polska nie ma praw na to „bycie” [w Iraku red.].

Korwin-Mikke ujawnił także kulisy spotkania z szefem MON. – Zagroziłem, że jeżeli coś tam nawali, to ci, którzy posłali tam polskich żołnierzy bez żadnego uzasadnienia, to mogą stanąć przed Trybunałem Stanu – stwierdził.

„Są dwa wyjaśnienia polityki pana Trumpa”

Poseł Konfederacji nie ma najlepszego zdania o obecne polityce USA w regionie Bliskiego Wschodu. W jego opinii amerykański atak na gen. Sulejmaniego zjednoczył społeczeństwo irańskie przeciwko USA. – W Iranie była opozycja. (…) Natomiast po zamordowaniu Sulejmaniego cały Iran zjednoczył się przeciwko USA – powiedział.

Polityk zauważył również, że działania Stanów Zjednoczonych doprowadziły do zgody pomiędzy dawnymi wrogami – Iranem i Irakiem. – Są tylko dwa wyjaśnienia polityki pana Trumpa. Albo jest to kompletny idiota, albo jest to agent rosyjski, którego celem jest usunięcie wpływów amerykańskich z Bliskiego Wschodu – dodał.

Źródło: nczastv, YouTube