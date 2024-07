Koalicja rządząca szykuje się do poważnej reformy dot. relacji na linii państwo – Kościół Katolicki. – Myślę, że te prace zaraz po wakacjach ruszą pełną parą – zapowiada czołowy polityk Koalicji Obywatelskiej, Marcin Kierwiński.

Platforma Obywatelska skręca w lewo? Ostatnio w mediach pojawiają się informacje o pracach nad regulacjami, które zmodyfikują relacje na linii państwo – Kościół. Do sprawy odniósł się jeden z głównych polityków Koalicji Obywatelskiej, Marcin Kierwiński. Chodzi o Fundusz Kościelny.

– Przygotowaliśmy analizy dokładnych rozwiązań dotyczących tego, jak tego typu sprawy wyglądają w innych krajach. Te raporty trafiły do szefa zespołu [międzyresortowy zespół, pracujący nad likwidacją Funduszu Kościelnego], pana Kosiniaka-Kamysza i – z tego, co wiem – prace trwają – oświadczył Kierwiński w rozmowie z Marcinem Fijołkiem w „Graffiti” Polsat News.

Kościół Katolicki w Polsce czeka kosztowna zmiana?

Kierwiński podkreśla jednak, że problem jest bardzo złożony. – Dlatego, że wszyscy na ten problem patrzą przez pryzmat Kościoła Katolickiego. A proszę sobie przypomnieć, że kilka lat temu, gdy były pierwsze próby zmiany Funduszu Kościelnego, najwięcej pretensji zgłaszały te małe kościoły, które chcą jakoś przetrwać i mieć finansowanie – wyjaśniał.

Polityk poinformował, że według jego opinii prace nad zmianami ruszą pełną parą po wakacjach. Kiedy jednak prowadzący zapytał, czy przedłużające się prace nad projektem nie są przypadkiem efektem blokady ze strony konserwatystów z PSL, Kierwinski zaprzeczył.

– Nie. Pamiętam, to było jedno z pierwszych posiedzeń rządu. Premier Kosiniak-Kamysz sam chciał być szefem tego zespołu, chciał zająć się tą sprawą, więc chyba zdawał sobie sprawę z tego, że to będzie rzecz trudna do ustalenia w ramach koalicji. Ale tu jestem optymistą, bo wiem, jak wygadały te rozmowy – zastrzegł.

