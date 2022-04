Władysław Kosiniak-Kamysz na antenie Polsat News stwierdził że rząd PO-PSL wybudował gazociąg w Świnoujściu, więc obecne władze powinny podziękować. Wskazał też największy rosyjski majątek na terenie Polski. Zażądał jego przejęcia.

Kosiniak-Kamysz przekonywał, że niezależność energetyczna Polski to nie tylko zasługa PiS. „Oczekiwałbym, żeby (politycy PiS) powiedzieli: „mieliście rację, budując gazoport”, bo przecież to za naszych rządów…” – powiedział w „Graffiti” prezes PSL.

Lider Ludowców stwierdził również, że zakręcenie przez Rosję kurka z gazem było pewne już od dawna. „Tego się każdy spodziewał, byłoby głupotą niezapełnianie magazynów z gazem” – powiedział.

Kosiniak-Kamysz powiedział, że oczekuje, aby premier Morawiecki przekazał w Sejmie informację o stanie energetycznym kraju. „W polskich domach wciąż zadawane jest teraz pytanie po ile teraz będzie gaz, jak to będzie wyglądać. Czy go nam nie zabraknie, czy będziemy mieli to bezpieczeństwo energetyczne zagwarantowane” – mówił.

Prezes PSL zażądał też od rządu przejęcia „największego majątku rosyjskiego w Polsce”. „A teraz pytanie do rządzących, kiedy gazociąg jamalski będzie przejęty, żeby był w stu procentach polski?” – pytał. „Jeżeli mamy blokować majątki w spółkach rosyjskich, to największym majątkiem jest gazociąg jamalski. Proszę go przejąć i oczekujemy od rządu, że go natychmiast przejmie” – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Źr. Polsat News