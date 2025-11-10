Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę, 9 listopada, w jednym z mieszkań w Janikowie (woj. kujawsko-pomorskie). W lokalu znaleziono ciało 67-letniej kobiety. Wstępne ustalenia służb wskazują, że ofiara doznała wielu ran zadanych ostrym narzędziem.

Kobieta mieszkała z 91-letnią matką, którą w codziennych obowiązkach wspierała opiekunka. To ona około godziny 17 weszła do mieszkania i odkryła ciało 67-latki. Natychmiast wezwała policję i służby ratunkowe.

W trakcie działań funkcjonariuszy do mieszkania przyszedł 58-letni mężczyzna, który – jak wynika z ustaleń policji – miał wcześniej przebywać w lokalu. Został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Badanie alkomatem wykazało około 1,5 promila alkoholu w jego organizmie, dlatego mężczyzna nie został jeszcze przesłuchany.

Jak nieoficjalnie podaje „Super Express”, tego dnia między 58-latkiem a ofiarą miało dojść do kłótni. Policja nie przekazuje szczegółów i podkreśla, że wszystkie wątki są obecnie sprawdzane. Informacje medialne będą weryfikowane w toku śledztwa.

Sprawą zajmuje się prokuratura, która zleciła zabezpieczenie śladów i przeprowadzenie sekcji zwłok. Wyniki badań mają pomóc ustalić dokładny przebieg zdarzenia oraz motyw. Funkcjonariusze zapowiadają dalsze czynności.

