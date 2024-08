Dramatyczny wypadek w Karpaczu. Samochód osobowy zderzył się z autobusem. Ranne są aż 23 osoby.

Do zdarzenia doszło 15 sierpnia. Miejsce szczególne, bo sam wjazd do Karpacza. Samochód osobowy marki Skoda zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w jadący z naprzeciwka autobus. Wszystko wyglądało naprawdę dramatycznie.

Wiadomo, że obrażenia odniosły aż 23 osoby. 19 z nich to pasażerowie autobusu. Sześć osób trafiło do szpitala w Jeleniej Górze.

Samochodem osobowym jechała z kolei 4-osobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta oraz dwójka dzieci. Najciężej ranna została 13-letnia dziewczynka. Do szpitala transportowano ją śmigłowcem LPR.

– Dwie dziewczynki w wieku 13 i 10 lat doznały ciężkich obrażeń ciała, dlatego jedna z nich śmigłowcem medycznym trafiła do szpitala we Wrocławiu, a druga do szpitala w Jeleniej Górze. Matka dzieci również z obrażeniami zagrażającymi jej życiu trafiła do placówki medycznej – podaje policja.

