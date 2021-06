Krystyna Pawłowicz zaniepokojona symboliczną akcją siatkarzy podczas meczu Polska – Brazylia (1:3). – Co to za akcja z tą zmianą koszulek zawodników na koszulki z nazwiskami kobiet- siatkarek… – napisała. Cel przedsięwzięcia wyraźnie nie spodobał się sędzi Trybunału Konstytucyjnego.

Reprezentacja Polski przegrała z Brazylią w tegorocznym finale Ligi Narodów 1:3. Jest lekki niedosyt, jednak Biało-Czerwoni nie mają dużych powodów do zmartwień. Najważniejszy turniej przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio zakończyli bowiem na drugim miejscu.

O potencjale Polaków najlepiej świadczy fakt, że aż czterech naszych reprezentantów znalazło się w drużynie marzeń rozgrywek: Michał Kubiak, Mateusz Bieniek, Fabian Drzyzga i Bartosz Kurek (MVP).

W trakcie finałowego spotkania doszło do nietypowej sytuacji. Na początku pierwszej przerwy Bartosz Kurek pojawił się z nazwiskiem rosyjskiej siatkarki, Iriny Kolorevej, grającej z jego numerem. W akcji wziął udział także lider Brazylijczyków Wallace de Souza, który dzielił nr 8 z Natalią Gonczarową.

Okazuje się, że był to element kampanii „Equal Jersey” autorstwa Volleyball World, której celem jest nagłośnienie problemu nierówności płci w tym sporcie. – Jesteśmy dumni, że to właśnie my jesteśmy wiodącym propagatorem równości płci w sporcie, która jest wpisana w DNA siatkówki – stwierdził Finn Taylor, dyrektor generalny Volleyball World.

Najlepsi siatkarze w koszulkach z nazwiskiem siatkarek grających z tym samym numerem 😍 Kampania w ramach walki o równouprawnienie płci. #EqualJersey #BRAPOL @volleyballworld pic.twitter.com/2MfIETBda3 — Barbara Sobska (@barbarasobska) June 27, 2021

Okazuje się jednak, że opisywana akcja nie wszystkim się podobała. Do sytuacji krytycznie odniosła się m.in. Krystyna Pawłowicz. „Finał siatkówki, Polska – Brazylia, przed chwilą przerwa techniczna. Co to za akcja z tą zmianą koszulek zawodników na koszulki z nazwiskami kobiet- siatkarek…” – czytamy we wpisie sędzi TK.

„Komentator: 'jest to potrzebne, wreszcie wyrównujemy to wszystko'.. CO 'wyrównujemy’…? Kobiety i facetów…? Po co ?” – dopytuje retorycznie.