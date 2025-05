Szokujące informacje z Krakowa. W hotelowej części akademiku przy ul. Reymonta w Krakowie odkryto dwa ciała.

Informacje przekazuje serwis polsatnews.pl. Dziennikarze portalu internetowej popularnej telewizji powołują się na rzecznik prasową podinsp. Katarzynę Cisło, która potwierdza, że faktycznie doszło do takiej tragedii.

Odkrycia, wyjątkowo makabrycznego, dokonała w sobotę obsługa hotelowej części akademiku przy ul. Reymonta w Krakowie. – W przypadku jednego mamy ustaloną tożsamość, w przypadku drugiego również dysponujemy dokumentami, natomiast musimy ustalić, czy te dokumenty należą do tego mężczyzny. Wszystko wskazuje tutaj na samobójstwo rozszerzone – powiedziała policyjna rzecznik.

Mężczyźni, wszystko na to wskazuje, mieli ok. 58 lat. Jeden z nich był obywatelem Ukrainy i mieszkał w wynajmowanym pokoju od co najmniej dwóch lat. W przypadku drugiego z denatów tożsamość nie jest znana.

– Natomiast w przypadku drugiego będziemy musieli ustalić jego tożsamość, jak również obywatelstwo – powiedziała podinsp. Katarzyna Cisło w rozmowie z portalem polsatnews.pl. Na ten moment nie wiadomo, jaka była przyczyna śmierci mężczyzn. Trwa śledztwo.

