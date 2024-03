Do groźnej sytuacji doszło rano na jednym z przystanków. Na dachu stojącego tam tramwaju nastąpił bardzo silny wybuch. Na nagraniu ze zdarzenia widzimy błysk i słup dymu. Słychać również było głośny huk.

Wybuch nastąpił w czwartek ok godz. 10 na Placu Centralnym w dzielnicy Nowa Huta. Nagranie pojawiło się na Platformie Komunikacyjnej Krakowa – PKK w mediach społecznościowych. Nadesłał je jeden ze świadków zdarzenia.

Na opublikowanym nagraniu słychać głośny huk. Następnie widać rozbłysk i słup pomarańczowego dymu unoszący się nad tramwajem. Materiał wywołał poruszenie internautów, którzy wyrażali obawę o swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z komunikacji miejskiej w Krakowie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wydało w tej sprawie komunikat. „Zdarzenie, do którego doszło dzisiaj ok. 9.30 przy pl. Centralnym, było spowodowane tym, że na dach tramwaju spadł obcy element. To doprowadziło do zwarcia. W tramwaju oraz w sieci trakcyjnej natychmiast zadziały systemy bezpieczeństwa, które odcięły napięcie. Tym samym nie było zagrożenia dla bezpieczeństwa pasażerów, którzy mogliby się znajdować w tramwaju. Wagon, który brał udział w tym zdarzeniu zjeżdżał do zajezdni w Nowej Hucie, po zakończeniu pracy na linii nr 19. W środku nie było pasażerów” – czytamy.

„Jednocześnie zapewniamy, że dla MPK SA w Krakowie zawsze najważniejsze jest bezpieczeństwo pasażerów. Wszystkie tramwaje i autobusy przechodzą regularne przeglądy i badania” – dodano.

