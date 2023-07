Śledczy badają sprawę wypadku na moście Dębnickim w Krakowie. Wciąż zagadką pozostaje rola pieszego na nagraniu. – Absolutnie nie feruję wyroków, ale moim zdaniem widok pieszego, który pojawił się nagle na środku skrzyżowania, w pewnym sensie mógł zaskoczyć kierującego – powiedział.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie prowadzi śledztwo w związku z wypadkiem, do którego doszło w miniony weekend na moście Dębnickim w Krakowie. W tragicznym zdarzeniu zginęło czterech młodych mężczyzn.

Dotychczas ustalono, że samochód poruszał się z zawrotną prędkością. Jak wskazują śledczy, w rejonie zdarzenia obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 km/h, tymczasem wstępne analizy śledczych wskazują, że auto „jechało co najmniej trzykrotnie szybciej”.

Wypadek w Krakowie: Co się dzieje z pieszym?

Wciąż jednak wielu internautów zastanawia się jaki wpływ na wypadek miała próba wtargnięcia na jezdnię przez tajemniczego mężczyznę. Wiadomo, że człowiek ten jak dotąd nie zgłosił się na policję. – Ten mężczyzna do tej pory nie zgłosił się na policję. Wciąż jest poszukiwany – poinformował „Fakt” prok. Leszek Brzegowy z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Dziennikarze „Faktu” zwrócili się z prośbą o ocenę sytuacji do inspektora Marka Konkolewskiego, byłego policjanta, który specjalizuje się w sprawach dotyczących ruchu drogowego. – Główną przyczyną tego tragicznego wypadku była nadmierna prędkość. Gdyby kierowca jechał wolniej, do tej tragedii nigdy by nie doszło – podkreślił na wstępie.

Tragiczny wypadek przy moście Dębnickim w #Krakow.ie. W nocy kierowca przy dużej prędkości stracił panowanie nad samochodem (być może hamował, ponieważ zauważył pieszego wchodzącego na jezdnię w niedozwolonym miejscu), uderzył bokiem w mur i dachował na schodach. (1/2) pic.twitter.com/TNWdhgtK54 — Kraków (@krakow_pl) July 15, 2023

Były policjant: Moim zdaniem widok pieszego, który pojawił się nagle na środku skrzyżowania…

Następnie zwrócił uwagę na zachowanie pieszego. – Było bezprawne i nieodpowiedzialne. Przekraczał duże, rozbudowane skrzyżowanie w nocy, przy sztucznym oświetleniu, w miejscu niedozwolonym, gdzie nie ma tymczasowego przejścia dla pieszych – powiedział.

– Absolutnie nie feruję wyroków, ale moim zdaniem widok pieszego, który pojawił się nagle na środku skrzyżowania, w pewnym sensie mógł zaskoczyć kierującego. W takiej sytuacji odruchową reakcją jest naciśnięcie pedału hamulca, co przy tak dużej prędkości spowodowało, że auto wpadło w poślizg, następnie wjechało na torowisko, a wtedy kierowca już całkowicie stracił kontrolę nad pojazdem – ocenił.

Przeczytaj również: