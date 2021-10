Wiadomość, że od najbliższego sezonu skoki narciarskie mają być transmitowane w TVN to dla wielu osób ogromne zaskoczenie. Wygląda na to, że stacja poważnie podchodzi do sprawy. Świadczy o tym zapowiedź Piotra Kraśki w czwartkowym wydaniu programu „Fakty”.

Już od najbliższego sezonu skoki narciarskie mają być transmitowane na antenie TVN. Stacja do tej pory nie angażowała się w prowadzenie transmisji sportowych a licencję, którą posiada grupa Discovery, przekazywała Telewizji Polskiej. W tym roku jest inaczej i trudno nie zobaczyć w tym efektu politycznego sporu wokół stacji.

Wygląda na to, że TVN do sprawy podchodzi poważnie. W czwartkowym wydaniu programu „Fakty” transmisję skoków w nowej telewizji zapowiedział Piotr Kraśko. „Dobra zmiana! Skoki narciarskie od tej pory w TVN” – przekazał dziennikarz. „Czy mamy narodowy sport zimowy? No mamy! I mamy go w TVN. To dość sensacyjna, ale wspaniała dla nas wiadomość. Skoki narciarskie od tej pory będą na naszej antenie. Pierwszy konkurs już za nieco ponad miesiąc i zrobimy wszystko, żeby to widowisko pokazać w wyjątkowy sposób” – dodał.

Tym samym Piotr Kraśko potwierdził, że kibice skoków narciarskich będą mogli oglądać transmisję właśnie na antenie TVN oraz w Eurosporcie. W Telewizji Polskiej transmitowane będą jedynie zawody Pucharu Świata w Wiśle i Zakopanem, a także Mistrzostwa Świata w lotach w Vikersund oraz Igrzyska Olimpijskie w Pekinie.

Żr.: TVN