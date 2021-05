Politycy Platformy Obywatelskiej martwią się o stan finansów państwa. Robert Kropiwnicki zwrócił uwagę na antenie TVP Info, że ostatnio ogłoszone obietnice przez rządzących będą niezwykle kosztowne. – Obiecywać jest zawsze łatwo, ale z czego wy to sfinansujecie? – zapytał. Wkrótce otrzymał odpowiedź od Mirosławy Stachowiak-Różeckiej.

Na sobotniej konwencji programowej premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński przedstawili założenia Polskiego Ładu. Projekt przewiduje m.in. obniżkę podatków dla 18 mln Polaków (m.in. dzięki podwyższeniu kwoty wolnej do 30 tys. zł), inwestycje, programy wsparcia dla rodzin oraz pomoc w zakupie własnego mieszkania.

Do propozycji obozu rządzącego sceptycznie podchodzą politycy Koalicji Obywatelskiej. O swoich wątpliwościach mówił Robert Kropiwnicki w „Woronicza 17” TVP Info. – Obiecywać jest zawsze łatwo, ale z czego wy to sfinansujecie? No z naszych pieniędzy, wszyscy Polacy za to zapłacą i dlatego każdy chce wiedzieć: ile zapłaci więcej – stwierdził poseł.

– Niestety wszyscy wiemy, że rząd nie ma własnych pieniędzy. Rząd ma te środki, które dadzą mu ludzie. Po prostu. A tymczasem inflacja jest rozkręcona i wszyscy tracimy na tym – dodał.

Na wątpliwości polityka zareagowała Mirosława Stachowiak-Różecka. – Panie pośle, my tak rządzimy od 5 lat, że wzrost dochodów państwa to 45 proc. więcej w porównaniu do tego, co nam zostawiliście. Więc na pytanie, czy my potrafimy i damy radę: oczywiście, że damy radę – zapowiedziała.

– Jasne, jasne – podsumował Kropiwnicki, nawiązując do problemów z inflacją.