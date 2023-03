Grzegorz Krychowiak zamieścił wpis w serwisie Instagram. Niektórzy internauci twierdzą, że może być to reakcja zawodnika na brak powołania do kadry, a także jej niedawną porażkę z Czechami.

Grzegorz Krychowiak nie został powołany na pierwszego zgrupowanie reprezentacji Polski pod wodzą Fernando Santosa. Zawodnik nie znalazł uznania w oczach portugalskiego szkoleniowca i przeglądając listę powołanych piłkarzy musiał czuć rozgoryczenie.

Dodatkowy ból zawodnik musiał odczuwać także po fatalnym występie biało-czerwonych w Pradze. Reprezentacja Polski uległa bowiem drużynie narodowej Czech w wyjazdowym spotkaniu. Polacy byli w stanie zdobyć zaledwie jedną bramkę, podczas gry rywale aż trzy.

Niedługo po występie Polaków w Czechach wpis na swoim profilu w serwisie Instagram zamieścił Krychowiak. Niektórzy twierdzą, że nie jest on związany z meczem, inni traktują go jako zapowiedź powrotu do kadry i chęci pomocy rozbitej drużynie.

Grzegorz Krychowiak zamieścił wpis. To reakcja na brak powołania i porażkę Polaków?

Krychowiak zwykle nie rozpisuje się w swoich publikacjach w mediach społecznościowych. Podobnie było i tym razem. Zawodnik saudyjskiego Al-Shabab zamieścił po prostu swoją fotkę z krótkim opisem.

– Back to work – napisał pomocnik, który jeszcze do niedawna stanowił o sile drużyny narodowej. Niektórzy z użytkowników Instagrama odebrali wpis Krychowiaka jako zapowiedź powrotu do kadry oraz chęć pomocy drużynie narodowej.

Pod wpisem piłkarza zaroiło się od komentarzy. – Grzesiu wracaj – napisał jeden z internautów. – Oddzwoń Grzechu, musimy pogadać. Głupia sprawa wyszła – dodał kolejny z komentujących wpis pomocnika Al-Shabab.

