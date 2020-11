Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski na antenie Radia Zet komentował burzę, jaka w ostatnim czasie wybuchła wokół osoby kardynała Stanisława Dziwisza. Duchowny nie po raz pierwszy apeluje o zdecydowane działania i przekonuje, że Kościół „musi się oczyścić.

Ks. Isakowicz-Zaleski wspomniał, że ma żal do kardynała Dziwisza, bo ten w przeszłości blokował jego działania mające wyjaśnić sprawę lustracji, a potem pedofilii. „Problemem jest zadeptana lustracja. Od tego się zaczęło. Było hasło kardynała Dziwisza, by tego nie ruszać. Ksiądz kardynał mnie zablokował, bo nie chciał, abym drążył sprawę pedofilii” – mówił.

„Wiele osób ma pretensje o zamiatanie spraw pedofili pod dywan.” – kontynuował ks. Isakowicz-Zaleski. „Zamiast wyjaśnianie spraw są próby blokowania, tak jak w moim przypadku, pozwami do sądów cywilnych. Okazuje się, że winny nie jest ten co molestował ale ten który to opisał. Kościół szuka spisków, a nie wyjaśnienia” – dodał.

Ks. Isakowicz-Zaleski: „Trzeba wybrać nowych ludzi”

Duchowny przedstawił zdecydowane stanowisko, bo ocenił, że obecnie nie ma już odwrotu i należy wyjaśnić wszystkie te sprawy. „Watykan dłużej nie będzie tolerował ukrywania pedofili. To widać” – mówił ks. Isakowicz-Zaleski.

„Potrzeba otworzenia Kościoła, a nie zamykania i kneblowania. Może duchowni młodszego pokolenia w Episkopacie to zrobią. Polski Kościół boi się rozliczeń, a to nieprawda, że ujawnienie trudnych spraw zaszkodzi Kościołowi. Trzeba wybrać nowych ludzi, bo jest wielu gorliwych pasterzy, którzy potrafią oczyścić Kościół. Znam wielu prawych księży, którzy się nie przebijają” – mówił ks. Isakowicz-Zaleski.

„Szukajmy takich gorliwych pasterzy, bo papież Franciszek szuka takich księży, którzy nie zamykają się w swojej twierdzy” – dodał duchowny.

