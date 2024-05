Ksiądz Daniel Wachowiak bezlitosny dla jednej z posłanek PO. Duchowny wskazał ją z imienia i nazwiska i przyznał, że nie dałby jej przyjąć komunii.

Ks. Wachowiak nawiązał tym samym do wypowiedzi ks. Artura Dyjaka, proboszcza parafii w Potoku Wielkim. Ten po uroczystościach 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku Wielkim był bezlitosny dla jednej z posłanek PO.

Mowa o Marcie Wcisło z Lublina. Posłanka uczestniczyła we wspominanym wydarzeniu, a podczas okolicznościowej mszy świętej zasiadła w pierwszym rzędzie. Ks. Dyjak miał powiedzieć, że Wcisło podpada pod ekskomunikę. Duchowny argumentował to faktem, iż Wcisło „wspierała wprowadzenie projektu o rozszerzeniu aborcji” i „wprowadzenie pigułki „dzień po”, co jest niezgodne z nauką Kościoła.

Podczas mszy świętej w Potoku Wielkim Marta Wcisło przyjęła komunię świętą, co ks. Dyjak nazwał wprost „skandalem”. Teraz głos w tej sprawie zabrał inny duchowny, znany z mediów społecznościowych ks. Daniel Wachowiak.

Ks. Daniel Wachowiak nie dałby przyjąć komunii Marcie Wcisło z PO

– Bardzo łagodnie wypowiedział się ksiądz o pani. Jeśli uważa się pani za katoliczkę, to należy publicznie odpokutować opowiadanie się za cywilizacją śmierci – napisał w swoich social mediach ks. Daniel Wachowiak.

Duchowny nie bawił się w dyplomację i kontynuował swój wpis. – U mnie na Mszy Świętej, gdybym panią rozpoznał, od razu odmówiłbym podania Komunii Świętej – podkreślił.

