Kuba Wojewódzki to kolejny dziennikarz, który zaapelował do kolegów i koleżanek pracujących w Telewizji Polskiej. Przypomniał, że kiedyś on również tam pracował, jednak odszedł już dawno. Zamieścił też zdjęcie swojej legitymacji współpracownika TVP.

W ostatnim czasie na Telewizję Polską znów wylała się fala krytyki. Miało to związek z reportażem na temat Kingi Rusin, który był okazją do ataku na, jak określa to TVP, „pseudo elity”. TVP skrytykowała przy okazji między innymi prowadzących „Dzień Dobry TVN” oraz Borysa Szyca, który w przeszłości zmagał się z alkoholizmem.

Całą sprawę postanowił skomentować również Kuba Wojewódzki. Dziennikarz zamieścił na Instagramie zdjęcie sprzed lat, na którym pokazuje swoją legitymację współpracownika Telewizji Polskiej. Zwrócił się też do kolegów i koleżanek z TVP.

Jak napisał Wojewódzki, powinni mieć oni więcej wiary w swój talent. „Koleżanki i Koledzy. Też tam kiedyś byłem ale dawno sobie poszedłem. Czego i Wam życzę. PS: Więcej wiary w swój talent” – napisał.

