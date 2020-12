Po wyrzuceniu Kukiz’15 z Koalicji Polskiej, wśród komentatorów zaroiło się od spekulacji o możliwym dołączeniu ugrupowania do Zjednoczonej Prawicy. Media informowały nawet o osobistej rozmowie, jaką Paweł Kukiz przeprowadził z Jarosławem Kaczyńskim. Choć muzyk później dementował taki scenariusz, to spekulacje nie mają końca.

Temat powrócił podczas rozmowy wicerzecznika PiS z na antenie Radia Plus. Radosław Fogiel zapewnił, że PiS jest otwarty na współpracę z nowym środowiskiem politycznym, ale zdecydować musi Kukiz. „Możliwość z naszej strony jest zawsze. Jeżeli ktoś doszedł do wniosku, że to co robimy ma sens, że nasz program jest dobry dla Polski i chce się przyłączyć do realizacji pomysłów dobrej zmiany – zapraszamy, drzwi są otwarte” – mówił.

Fogiel zastrzegł jednak, że nikt nikogo „pod pistoletem nie zatrzymuje”. „Tak naprawdę to decyzja Pawła Kukiza i jego kolegów. Jeżeli chcą wesprzeć Zjednoczoną Prawicę nic nie stoi na przeszkodzie” – zapewnił polityk obozu rządzącego.

Kukiz zaprzecza

Kilka dni temu na antenie Radia Wrocław Paweł Kukiz osobiście odniósł się do spekulacji na temat potencjalnego dołączenia jego formacji do Zjednoczonej Prawicy. Zapewnił, że nie zamierza formalnie dołączać do obozu rządzącego, a przynajmniej dotąd nie odbywał takich rozmów.

Czytaj także: Szkoły stacjonarne powrócą w styczniu? Jest stanowisko ministra

„Te wszystkie pogłoski, że wchodzę do PiS-u czy do Zjednoczonej Prawicy w koalicję, są bzdurą totalną. Ja to wielokrotnie prostuję. Mogę mówić swoje, a media wiedzą lepiej” – zapewnił Kukiz.

Tusk wesprze Polskę?

Fogiel usłyszał także pytanie o potencjalne wsparcie ze strony… Donalda Tuska w sporze z Brukselą. „Donald Tusk jest tak wpływową osobą w Europejskiej Partii Ludowej, jako jej szef, że nie potrzebuję od Prawa i Sprawiedliwości zachęt żeby lobbować w interesie Polski i Polaków” – ocenił polityk.

Czytaj także: Kukiz traci posłankę. Po rozpadzie Koalicji Polskiej pozostanie niezrzeszona

„Warto byłoby wykorzystać fakt, ze jest się wpływową postacią w EPL, mieszka się w Brukseli, pełniło się funkcję szefa Rady Europejskiej. Faktycznie w wielu sprawach się z Donaldem Tuskiem nie zgadzamy, ale w tym wypadku jego optyka wydaje się być racjonalna. W wywiadzie sprzed kilku lat mówił, że niedopuszczalne jest wprowadzanie mechanizmów czysto politycznych do kwestii budżetowych” – przypomniał Fogiel.

Źr. Radio Plus; dorzeczy.pl