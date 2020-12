Minister zdrowia, Adam Niedzielski w porannej rozmowie Roberta Mazurka na antenie radia RMF FM powiedział, że rząd chce, aby najmłodsze klasy wróciły do szkoły już w styczniu. Przyznał, że to „najbardziej prawdopodobny scenariusz”. Ma to być jeden z pierwszych kroków powracających do normalności.

Minister Niedzielski przyznał na antenie RMF FM, że rząd uzależnia luzowanie obostrzeń od liczby nowych potwierdzonych przypadków zakażeń. „Jeżeli chodzi o to, co się będzie działo po feriach, kiedy będziemy podejmowali decyzję o powrocie do szkół, to oczywiście analizujemy bardzo różne scenariusze. Ale generalnie zakładamy, że raczej będziemy dzieci do szkoły puszczali. Zaczynając od klas I-III oczywiście.” – zaznaczył.

Szkoły wrócą 18 stycznia?

Niedzielski zaznaczył, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła i rząd rozważa różne warianty. „Tutaj jeszcze który z wariantów czy to będzie szerzej, czy węziej. W sensie np. częściowo jednak nauka rotacyjna, hybrydowa dla tych klas I-III, to jeszcze rozmawiamy z ministrem Czarnkiem” – zastrzegł.

Minister zdrowia, że najbardziej realistyczny scenariusz zakłada powrót klas młodszych do szkoły już 18 stycznia. „To jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Muszę się zastrzegać, bo jeszcze jednak jest trochę czasu do tego momentu.” – podkreślił. Dodał jednak, że ten wariant jest możliwy na 90 proc.

Spadek zakażeń

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4 423 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Po raz kolejny odnotowano znaczący spadek związany z mniejszą liczbą wykonywanych testów. Resort poinformował również o śmierci 92 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 10 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 82 osoby” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 067 870 przypadków zakażenia koronawirusem. 20 181 osób nie żyje a 722 446 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. rmf24.pl; wmeritum.pl