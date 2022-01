Paweł Kukiz na antenie Radia Plus bardzo krytycznie ocenił wprowadzony Nowy Ład. Stwierdził wręcz, że można go „wyrzucić do kosza”. Polityk poszedł dalej i stwierdził, że wiceministrowie odpowiedzialni za jego wprowadzenie powinni stracić posady.

„Ustawy podatkowe zawsze można zmienić. Na przykład można wywalić w tej chwili ten Polski Ład do kosza. Zostawiając kwotę wolną od podatku 30 tys. zł, bo to był jeden z postulatów, który był już składany przez Kukiz’15 w tamtej kadencji” – powiedział Kukiz.

Polityk dostrzegł też pozytywy w nowych rozwiązaniach. „Jest tam wiele rzeczy pozytywnych w Polskim Ładzie. Ale trzeba zwrócić uwagę na to, że on był pisany w czasach, kiedy nikt nie wiedział o tym, że dojdzie do tak globalnego załamania gospodarki, globalnej inflacji” – zauważył Kukiz.

Prowadzący zwrócił uwagę, że Polski Ład uchwalano pod koniec ubiegłego roku, gdy inflacja już się pojawiła. „Dla mnie jest rzeczą nie do pojęcia, że osoby odpowiedzialne za ten bałagan, w szczególności wiceministrowie Ministerstwa Finansów, że oni wychodzą przed kamery i mówią, że bardzo przepraszają” – mówił Kukiz. „Na Boga, co znaczy przepraszam!? Powinni poleć! Nie nadajesz się? Out, nie ma cię. Powinien zostać zwolniony” – grzmiał.

„Często mówię, że to jest takie porównanie: jedzie minister drogą. Przez przejście dla pieszych przechodzi człowiek, on go potrąca, facet się jeszcze rusza, więc on wychodzi i mówi: „ja pana bardzo przepraszam, za szybko jechałem, nie zauważyłem, ale muszę lecieć dalej, bo ja Polsce muszę służyć” – mówił Kukiz.

