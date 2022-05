Czy Zjednoczona Prawica poszerzy się o nowego koalicjanta? Na razie trwają spekulacje o możliwym starcie z list ZP formacji Pawła Kukiza. Wspomniał o tym Adam Bielan w „Salonie politycznym Trójki”.

Choć do wyborów parlamentarnych zostało jeszcze dużo czasu, to w ostatnim czasie rozpoczęły się już spekulacje dotyczące układu sił. Z jednej strony trwają dyskusje na temat możliwej wspólnej listy opozycji, z drugiej dyskutuje się o kształcie Zjednoczonej Prawicy. O aktualnej sytuacji w obozie władzy mówił Adam Bielan.

– Jestem przekonany, że tak jak w wyborach 2015 czy 2019, w wyborach parlamentarnych, będziemy startować razem jako Zjednoczona Prawica. Od momentu powstania ZP w połowie 2014 roku wygrywamy wybory, wszystkie, samorządowe, prezydenckie, europarlamentarne czy parlamentarne w Polsce dzięki temu że jesteśmy razem – stwierdził w „Salonie politycznym Trójki”.

– Przed 2014 rokiem prawica była podzielona i przez to sprawowała władzę lewica w Polsce. Jestem przekonany, że wszyscy liderzy ZP zdają sobie sprawę jakie byłyby konsekwencje ponownego podziału – dodał.

Bielan zdradził, że negocjacje na temat wspólnego startu idą w dobrym kierunku. – Mogę powiedzieć po ostatnim posiedzeniu Rady Koalicji ZP, że jest dobra wola ze wszystkich liderów ugrupowań, które tworzą ZP, żeby tę współpracę kontynuować zarówno w wyborach do parlamentu krajowego, jak i w wyborach samorządowych, które nas później czekają, w wyborach do PE w 2014 roku – ocenił.

Kukiz wystartuje w ramach Zjednoczonej Prawicy? Zaskakująca opinia

Co ciekawe, polityk nawiązał do spekulacji odnośnie potencjalnego dołączenia ludzi Kukiz’15 do list ZP. – Nie wiem czy [Paweł Kukiz – red.] dołączy formalnie, czy wejdzie do klubu, ale sądzę, że jest prawdopodobne, żeby startował z naszych list w najbliższych wyborach parlamentarnych – poinformował.

– Nie mam upoważnienia, żeby się wypowiadać w jego imieniu – zastrzegł Bielan.