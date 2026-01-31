Paweł Kukiz ujawnił, co doprowadziło do tego, że z koła poselskiego Demokracja Bezpośrednia wyrzucono ostatnio Marka Jakubiaka.

21 stycznia koło poselskie Wolni Republikanie zmienili nazwę na Demokrację Bezpośrednią. W jej szeregach nie pojawił się Marek Jakubiak, który wcześniej należał do Wolnych Republikanów. Poseł w rozmowie z mediami twierdził, że nie wie, skąd taka decyzja jego kolegów.

Kukiz w rozmowie z Onetem ujawnił szczegóły. „Mamy dwie różne wizje uprawiania polityki. Marek ma inną, my mamy inną. On ma bardziej, że tak powiem, partyjną w tym sznycie takim tradycyjnym polskim, ludowym stylu” – mówił.

„Natomiast my chcemy bardzo mocno wrócić do tego przekazu z 2015 r., do demokracji bezpośredniej, do zmiany ordynacji wyborczej, sędziów pokoju, które te instytucje Marek wręcz atakuje w tej chwili i krytykuje, choć przez całe lata to były jego hasła polityczne. Nagle coś mu się odmieniło” – wyjaśnił Kukiz.

Polityk wskazał również moment decydujący, który przeważył. „W pewnym momencie nagle się dowiadujemy, że Marek Jakubiak poszedł do Sądu Okręgowego w Warszawie, zarezerwował sobie nazwę Wolni Republikanie i mianował się prezesem. I na tym cała zabawa się skończyła. Jan Krzysztof Ardanowski trzasnął drzwiami, kiedy usłyszał od Marka Jakubiaka: „Wolni Republikanie to ja” – relacjonuje Kukiz.

Źr. Onet