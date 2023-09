Podczas losowania Lotto we wtorek padła główna wygrana. Szczęśliwy gracz poprawnie skreślił sześć cyfr, dzięki czemu wzbogacił się o blisko 4 miliony złotych. Totalizator Sportowy informuje, że padło również wiele wygranych niższego stopnia.

We wtorkowym losowaniu Lotto szczęśliwymi numerami były: 2, 7, 9, 24, 27, 30. Szczęśliwy gracz skreślił je w kolekturze przy ulicy Ludnej 8 w Hrubieszowie w województwie lubelskim. Totalizator Sportowy zwraca uwagę, że to pierwsza wygrana w tym mieście.

Podczas wtorkowego losowania padły również wygrane niższego stopnia: 89 wygranych drugiego stopnia (2596,30 zł), 3425 wygranych trzeciego stopnia (36,60 zł) oraz 52 551 wygranych czwartego stopnia (24,00 zł).

W Lotto trzeba wytypować 6 liczb z 49 – samodzielnie, na chybił trafił lub w sposób mieszany (Mix). Warto dopłacić złotówkę do zakładu i poprosić o grę z Plusem, aby zagrać o 1 000 000 zł w Lotto Plus. Najbliższe losowanie obu tych gier, w którym w Lotto do wygrania jest 2 000 000 zł, odbędzie się w najbliższy czwartek.

Źr. lotto.pl