Lech Poznań pokonał Karabach Agdam 1-0 we wczorajszym meczu eliminacji do Ligi Mistrzów. Podczas spotkania miała miejsce dość zabawna sytuacja z udziałem gracza rywali.

Piłkarze Lecha Poznań wygrali swój pierwszy mecz w ramach eliminacji do LM. Gracze „Kolejorza” pokonali na własnym boisku zespół Karabachu Agdam 1-0. Jedynego gola dla gospodarzy zdobył kapitan Mikael Ishak. Teraz przed „Kolejorzem” rewanż w Azerbejdżanie, jednak gracze z Poznania mają zaliczkę. Wprawdzie niewielką, ale zawsze lepiej startować z pozycji wygranego we wcześniejszym starciu.

Podczas meczu w Poznaniu, który swoją drogą był raczej wyrównany, doszło do zabawnej sytuacji. Jej „bohaterem” był gracz rywali, Zoubir. Piłkarz, który w trakcie meczu wielokrotnie imponował swoimi umiejętnościami technicznymi, w drugiej części spotkania zaliczył sporą wpadkę.

Zoubir, tak jak robił to już kilka razy, próbował wdać się w drybling z defensorami Lecha Poznań. W pewnym momencie „zakręcił” się jednak już tak mocno, że stracił piłkę. Zrobił to w wyjątkowo kuriozalny, a przez to zabawny sposób po prostu wykopując ją za linię wyznaczającą obszar boiska.

Nagranie, na którym widać drybling piłkarza Karabachu trafiło rzecz jasna do sieci w formie krótkiego „shota”. Internauci byli dla Zoubira bezlitośni.

Chłop co dał pic.twitter.com/vseOIuiXLy — Denaturatowy Midas (@denaturatowy) July 5, 2022

Piłkarz Karabachu z pewnością na długo zapamięta wpadkę przy ul. Bułgarskiej.