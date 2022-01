Szef Nowoczesnej Adam Szłapka uderza w TVP. Polityk zasugerował, że po przejęciu władzy przez opozycję należy odebrać pieniądze obecnym dziennikarzom stacji. Pieniądze miałby oddać także Jacek Kurski. Na wpis zareagował Marcin Tulicki z TVP.

Nie jest tajemnicą, że relacje polityków Koalicji Obywatelskiej z Telewizją Publiczną są napięte. Już w czasie kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego pojawił się pomysł likwidacji TVP Info.

Platforma Obywatelska zbierała nawet podpisy pod projektem takiego rozwiązania. Jednak jak informowaliśmy kilka tygodni temu, pomysł został zawieszony. – Rozwiązania będą, ale inne, lepsze, mądrzejsze – podkreśla. – Trzeba to zorganizować od początku. Nie można skasować programu informacyjnego. Trzeba zbudować nowy – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska w rozmowie z WP.

Szef Nowoczesnej ma nowy pomysł. Kurski i dziennikarze TVP będą musieli oddać pieniądze?

Nie zmienia się jednak krytyczne nastawienie polityków KO do stacji. Szef Nowoczesnej Adam Szłapka podzielił się w sieci nowym pomysłem. Polityk sugeruje rozliczenie Jacka Kurskiego i dziennikarzy TVP.

„Trzeba dopilnować tego by Jacek Kurski i jego pomocnicy oddali, co do złotówki, to co zarobili w TVP Info z publicznych pieniędzy” – zaproponował.

Trzeba dopilnować tego by @KurskiPL i jego pomocnicy oddali, co do złotówki, to co zarobili w @tvp_info z publicznych pieniędzy. — Adam Szłapka (@adamSzlapka) January 22, 2022

Jego wpis cieszy się wielką popularnością w sieci. Co ciekawe zareagował na niego jeden z dziennikarzy związanych z TVP, Marcin Tulicki. „A. Szłapka straszy dziennikarzy. Platforma Obywatelska i przystawki w pigułce” – podsumował dziennikarz.