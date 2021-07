Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz potwierdził na antenie Polsat News, że na kwarantannę kierowane są wszystkie osoby, które miały kontakt z zakażonymi wariantem Delta. Dotyczy to również osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Wariant Delta sieje obecnie spustoszenie w Europie. Według najnowszych danych, w Wielkiej Brytanii odpowiada za około 98 procent nowych zakażeń. W Polsce do tej pory potwierdzono 113 przypadków tego wariantu, a wzrosty nie są duże. W większości przypadki te dotyczą osób wracających z zagranicy.

Rząd zdecydował, by wszystkie osoby, nawet te w pełni zaszczepione, były kierowane na kwarantannę w przypadku kontaktu z chorym zakażonym wariantem Delta. „W tej chwili na świecie cały czas rozpoznajemy wariant Delta, widzimy zwiększoną transmisyjność, ta zakaźność jest mniej więcej od 50 do 60 procent zwiększona, stąd też sanepid zapobiegawczo kieruje wszystkich z kontaktu na kwarantannę, bez względu na to, czy ta osoba ma zaszczepienie dwoma dawkami, bądź jedną J&J. Tutaj staramy się dmuchać na zimne i służby sanitarne dmuchają na zimne, kierując wszystkich z kontaktu na kwarantannę” – powiedział Wojciech Andrusiewicz na antenie Polsat News.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia odniósł się również do obecnej sytuacji pandemicznej w Polsce. „Podkreślę, że jest to trochę nasza zapobiegawczoś, ponieważ, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że po szczepieniach w Polsce mamy około 98 tysięcy przypadków zakażenia, to 90 procent tych przypadków, to są zakażenia między podaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionki. W granicach 8,5-9 procent, to są zakażenia po drugiej dawce, więc widzimy, jak znikoma jest możliwość zakażenia się, jeżeli przyjmiemy pełną dawkę szczepionki” – dodał.

Żr.: Polsat News