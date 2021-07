W ostatnim czasie coraz częściej można było spotkać się z pozytywnymi wieściami o odwrocie koronawirusa. Ze względu na masową akcję szczepień choroba nie była już tak zaraźliwa, jak wcześniej. Niestety, ale dzisiaj głośno mówi się już o nadchodzącej czwartej fali zachorowań. Jak się przed nią chronić?

Wariant Delta w natarciu

Lekarze przestrzegają przed nadchodzącym wariantem Delta. Jest on groźniejszy od poprzednich wirusów, ponieważ atakuje nie tylko układ oddechowy, ale również trawienny. Objawami zakażenia są więc biegunki, nudności oraz ból brzucha. Wariant Delta jest też o wiele bardziej zaraźliwy, co powoduje największe obawy wśród lekarzy. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że czeka nas powtórka z sezonu zimowego.

Jak się chronić przed wariantem Delta?

Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie kilka porad, które pomogą w ograniczeniu ryzyka zakażenia się nowym wariantem koronawirusa.

Unikaj zatłoczonych miejsc

Koronawirus to choroba przenoszona z człowieka na człowieka. Oznacza to więc, że najskuteczniejszą metodą na ograniczenie zakażeń jest unikanie zatłoczonych miejsc. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ życie toczy się dalej i nie sposób odciąć się od całego świata. Jeśli jednak możesz, to unikaj przebywania w dużych skupiskach ludzkich. Znacznie zwiększysz swoje szanse na uniknięcie choroby.

Dezynfekuj ręce

Staraj się pamiętać o częstej dezynfekcji rąk. Wbrew temu, co mówią koronasceptycy dezynfekcja jest jedną z najskuteczniejszych broni przeciwko koronawirusowi. Jeśli chcesz czuć się pewnie w ogólnodostępnych przestrzeniach, korzystaj z płynów oraz żeli zabijających wirusy. Kupisz je w każdej drogerii oraz aptece. Coraz częściej można również znaleźć tego typu produkty w zwykłych sklepach spożywczych.

Noś maseczkę

Przestrzenie zamknięte to miejsca, w których o wiele łatwiej zakazić się wirusem. Właśnie z tego powodu powinieneś pamiętać o noszeniu maseczki ochronnej podczas pobytu w sklepie itp. Wybieraj maseczki, które są wyposażone w filtry i rzeczywiście chronią. Pamiętaj też, że prawo zabrania noszenia popularnych kominów ze względu na ich słabą skuteczność w walce z wirusem.

Ubezpiecz się

Nawet, jeśli będziesz w 100% stosować się do zaleceń, zawsze istnieje ryzyko, że zakazisz się koronawirusem. Nie zapomnij więc o ubezpieczeniu się na wypadek wystąpienia choroby. Jest to bardzo ważne, jeśli wybierasz się na zagraniczny wyjazd. Dowiedz się więcej o tym, jak wygląda: ubezpieczenie turystyczne Covid – i w jaki sposób ubezpieczyciele podchodzą do zakażenia się podczas wakacyjnego wypoczynku.

Jak widzisz, koronawirus zadomowił się w naszych życiach na dobre i musimy do niego przywyknąć. Naukowcy dwoją się i troją, by wymyślić skuteczny lek, ale obecnie nie istnieje jeszcze taki środek. Jedyne co więc pozostaje to dbanie o swoje bezpieczeństwo na własną rękę. Nie zaniedbuj przestrzegania dystansu społecznego, dezynfekcji rąk oraz noszenia maseczki w przestrzeniach zamkniętych. Pamiętaj też o zabezpieczeniu się poprzez wykupienie ubezpieczenia turystycznego, które zadziała, gdy zarazisz się podczas urlopu.

