Szef rosyjskiej dyplomacji, Siergiej Ławrow w rozmowie z India Today potwierdził, że Rosja przystąpiła do ofensywy w Donbasie. Zaznaczył, że będzie to bardzo ważny moment całej „operacji specjalnej”.

„Nwy etap operacji specjalnej, który rozpoczyna się we wschodniej Ukrainie, będzie znaczącym wydarzeniem” – powiedział Ławrow. Tym samym potwierdził wcześniejsze doniesienia strony ukraińskiej o początku kolejnej rosyjskiej ofensywy.

„To bardzo ważny moment całej operacji specjalnej” – podkreślił Ławrow. „Operacja ma na celu całkowite wyzwolenie republik donieckiej i ługańskiej” – wyjaśnił.

Wcześniej o początku bitwy o Donbas poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Bez względu na to, ilu rosyjskich żołnierzy zostanie tam zawiezionych, będziemy walczyć. Będziemy się bronić. Zrobimy to codziennie. Nie oddamy niczego co ukraińskie, a cudzego nie potrzebujemy” – mówił.

Zauważył, że na wschodzie i południu państwa ukraińskiego najeźdźcy ostatnio próbują zaatakować nieco bardziej racjonalnie niż wcześniej. Zełenski powiedział, że naciskają, szukając słabego miejsca w obronie kraju, aby uderzyć tam głównymi siłami.

