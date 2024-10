Klub Lechia Gdańsk wydał oficjalny komunikat. Chodzi o kibiców, którzy zginęli w karambolu na S7.

W karambolu na S7, do którego doszło 18 października, zginęli młodzi kibice Lechii Gdańsk, którzy wracali z domowego meczu swojej drużyny z Legią Warszawa. – Podczas powrotu do domu z meczu Lechia Gdańsk – Legia Warszawa zginęło dwóch chłopców, uczniów Szkoły Podstawowej w Straszynie. Rodzinie i najbliższym ofiar składamy najszczersze kondolencje. Do zobaczenia w Sektorze Niebo – napisano na profilu Lechia Gdańsk – FC Straszyn na Facebooku.

W wypadku zginęły cztery osoby, a aż 12 zostało rannych i trafiło do szpitali. Stanowisko ws. tragedii zabrał klub Lechia Gdańsk, który wydał oficjalny komunikat w swoich mediach społecznościowych. Odniesiono się tam do dramatu, który rozegrał się na S7.

– Z ogromnym żalem informujemy, że wśród ofiar śmiertelnych piątkowego wypadku samochodowego pod Gdańskiem byli fani naszej drużyny wracający z meczu, w tym dwóch młodych kibiców Lechii -napisano na profilu społecznościowym Lechii Gdańsk.

– To bardzo smutny dzień dla całej naszej społeczności. Rodzinom i najbliższym ofiar składamy kondolencje oraz łączymy się z nimi w bólu i cierpieniu – zakończono wpis opublikowany na profilu Lechii.

