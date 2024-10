Nowe informacje ws. karambolu na S7. Ujawniono, kto zginął w tragicznym zdarzeniu.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w piątek 18 października ok. godziny 23:00 na drodze S7. 37-latek, który kierował ciężarówką najechał na inne auta. Auto było rozpędzone, a jak ustalili śledczy kierowca nie hamował. Jak później tłumaczył – zagapił się.

Niestety, wypadek był tragiczny w skutkach. Zginęły cztery osoby, a aż 12 zostało rannych i trafiło do szpitali. Teraz podano, kto dokładnie zginął w ogromnym karambolu, do którego doszło na drodze S7. Okazuje się, że to bardzo młodzi ludzie.

W karambolu zginęli bowiem kibice Lechii Gdańsk, którzy wracali z domowego meczu tej drużyny z Legią Warszawa. – Podczas powrotu do domu z meczu Lechia Gdańsk – Legia Warszawa zginęło dwóch chłopców, uczniów Szkoły Podstawowej w Straszynie. Rodzinie i najbliższym ofiar składamy najszczersze kondolencje. Do zobaczenia w Sektorze Niebo – napisano na profilu Lechia Gdańsk – FC Straszyn na Facebooku.

Przeczytaj również: