Jarosław Andrychowski, neurochirurg, opublikował zdjęcie rentgenowskiego jednego ze swoich pacjentów. Przestrzegł jednocześnie przed skokami do wody.

Wakacje dobiegają końca, jednak nieszczęśliwe wypadki zdarzają się cały czas. Co roku mówi się o niefortunnych skokach do wody, w wyniku których często młodzi ludzie doznają poważnych uszkodzeń kręgosłupa. Jeden z takich przypadków opisał na swoim profilu w serwisie Twitter neurochirurg Jarosław Andrychowski.

Andrychowski opublikował tweeta, do którego dołączył rentgenowskie zdjęcie swojego pacjenta. Widać na nim mocno sponiewierany kręgosłup, jak przyznaje lekarz, poważnie uszkodzony w wyniku skoku do wody. Andrychowski przyznaje, że do zdarzenia doszło pod wpływem alkoholu, konieczna była długa i skomplikowana operacja.

– Ludzie nie skaczcie na glowe do wody .. przed , w trakcie lub po …. po alkoholu . Operowalem rano 23y.o. Ofiara imprezy – napisał lekarz na swoim profilu społecznościowym (pisownia oryginalna).

Pod wpisem neurochirurga pojawiło się wiele komentarzy. Część internautów chciała się dowiedzieć, czy osoba, która przeszła tak poważną operację będzie chodzić. – Jeszcze nie wiem – napisał wprost Jarosław Andrychowski.