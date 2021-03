Lekarz testuje maseczki i robi z ludzi debili, myśląc, że nikt się nie zorientuję, że jak psikasz aerozolem w maseczkę z dużej odległości na wietrze, to spray się rozprzestrzenia, a jak z małej, to już nie bardzo. To ma być dowód na skuteczność maseczek chirurgicznych. 🤦🏻‍♀️ https://t.co/qqmWmIEyyR