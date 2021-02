Marta Lempart udzieliła wywiadu rozgłośni radiowej Radia ZET. Znana działaczka feministyczna skomentowała stanowisko Platformy Obywatelskiej ws. aborcji.

„Aborcja powinna być dostępna w szczególnie trudnych warunkach osobistych kobiety po konsultacjach z lekarzem i psychologiem” – ogłosili politycy PO podczas niedawnej konferencji prasowej.

„Wczoraj zarząd Platformy Obywatelskiej podjął stanowisko dotyczące kierunku, w którym będziemy dążyć po uzyskaniu w przyszłym parlamencie przez ugrupowania prodemokratyczne, proobywatelskie, większości. Uważamy, że państwo powinno szczególną wagę przywiązywać do opieki polskich kobiet. Jesteśmy zdania, że kobieta musi czuć się bezpiecznie, a państwo powinno gwarantować kompleksową opiekę, by kobieta mogła świadomie i bezpiecznie podejmować decyzję o swojej przyszłości, w tym o macierzyństwie” – powiedział lider partii Borys Budka. Głos zabrała również Małgorzata Kidawa-Błońska, która przyznała, że w wyjątkowych sytuacjach aborcja powinna być dopuszczalna do 12. tygodnia ciąży. Więcej TUTAJ.

Swoje stanowisko przedstawiła również Marta Lempart. Działaczka feministyczna skomentowała postulaty PO. Jej wypowiedź może się nie spodobać liderowi PO, Borysowi Budce.

Marta Lempart komentuje stanowisko PO ws. aborcji

Lempart przyznaje, że to, iż PO wreszcie przedstawiła konkretne stanwosiko ws. aborcji jest przede wszystkim sukcesem protestujących ludzi. „Bardzo długo tak było, że Platforma, większość partii tego unikała. To, że wszystkie partie zajęły stanowisko, to, że ja teraz mogę mówić, która partia co mówi o aborcji, to jest wielki sukces ludzi” – powiedziała na antenie Radia ZET.

Lempart dodała również, że wygłoszone przez PO postulaty nie są wyłącznie „kwestią Borysa Budki”. „To jest kwestia Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i kobiet w Platformie, które – jestem pewna – ten głos ulicy poniosły tam, gdzie trzeba” – stwierdziła.

Oceniła również kształ samej propozycji opozycyjnego ugrupowania. „Mogę uznać, że to stanowisko jest koszmarny model z lat 90-tych, który nie jest na nasze czasy, ale to jest moja osobista opinia” – oświadczyła.