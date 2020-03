Robert Lewandowski już wcześniej informował w mediach społecznościowych, że wraz z żoną Anną przekaże 1 mln euro na wsparcie walki z koronawirusem w Polsce. Teraz słynny piłkarz na łamach „Super Expressu” zwrócił się bezpośrednio do pracowników polskiej służby zdrowia.

Kilka dni temu Lewandowscy postanowili wesprzeć walkę z koronawirusem i przeznaczyli na ten cel milion euro. „Dziś wszyscy jesteśmy świadomi trudności sytuacji jaka nas otacza. Dziś wszyscy gramy w jednej drużynie. Bądźmy silni w tej walce i bądźmy jednomyślni. Jeśli możemy w sposób bezpieczny komuś pomóc to róbmy to. Zdecydowaliśmy się przekazać 1 mln euro na walkę z koronawirusem” – napisał Robert Lewandowski na Instagramie.

Słynne małżeństwo przekaże 4 miliony złotych na szpitale jednoimienne w Polsce. Są to placówki, które w czasie pandemii przekształcono tak, aby zajmowały się wyłącznie osobami zarażonymi koronawirusem. Każdy szpital otrzyma równą kwotę. Pozostałe pieniądze także będą przeznaczone na walkę z pandemią.

Lewandowski pisze do pracowników służby zdrowia

Teraz Robert Lewandowski postanowił zwrócić się z dobrym słowem bezpośrednio do pracowników polskiej służby zdrowia. „Pomagać i być solidarnym trzeba zawsze, ale w takich chwilach jak dziś musimy być wszyscy jeszcze silniejsi i jeszcze bardziej razem. To ważne by wspierać innych w ich pracy, dodawać otuchy.” – napisał kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej.

„Personel medyczny, każdy pracownik szpitali, przychodni czy karetek, jest dziś na froncie walki z wirusem, a przecież wykonuje też inne zadania. Jestem pełen podziwu dla Was, dla serca jakie wkładacie w pomaganie innym. Życzę Wam wszystkim siły, wytrwałości i tego by to dobro jakie dajecie do Was wróciło.” – podkreślił Lewandowski.

