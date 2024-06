Pomimo dużych nadziei, reprezentacja Polski zawiodła w meczu przeciwko Austrii na Euro. W drugiej połowie na boisku pojawił się Robert Lewandowski, który nie zanotował jednak najlepszego występu. Dziennikarz sportowy Przemysław Rudzki w Kanale Zero nie zostawił na kapitanie biało-czerwonych suchej nitki.

Tuż przed Euro Robert Lewandowski nabawił się urazu i nie wystąpił w pierwszym meczu turnieju przeciwko Holandii. Również w meczu z Austrią jego występ stał pod znakiem zapytania, ale końcu w drugiej połowie kapitan reprezentacji pojawił się na murawie.

Niestety niewiele to zmieniło, bo niedługo po tym Austria wyszła na prowadzenie, a później podwyższyła jeszcze wynik na 3:1. Po meczu krytyka spadła także na Lewandowskiego. Przemysław Rudzki w Kanale Zero nie gryzł się w język.

Lewandowski otrzymał od Rudzkiego bardzo złą notę. „Patrząc na to, jak on dzisiaj grał, to nie wiem, czy to by jakąkolwiek zrobiło różnicę, gdybyśmy zagrali bez niego. To był po prostu katastrofalny występ kapitana reprezentacji Polski. Właściwie zapamiętamy go tylko z żółtej kartki” – powiedział dziennikarz.

Rudzki stwierdził również, że przy takiej postawie nie daje żadnych szans reprezentacji Polski w starciu z Francją.

