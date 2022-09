W pierwszej kolejce Ligi Mistrzów Bayern Monachium zmierzył się z Interem Mediolan. Część niemieckich kibiców w niewybrednych nawiązała wówczas jednak do tego, że Robert Lewandowski odszedł do Barcelony. Zareagował piłkarz Bayernu Thomas Mueller.

Robert Lewandowski przeszedł do Barcelony, co rozgrzewało do czerwoności serwisy sportowe, a także kibiców. Gdy zdawało się, że emocje opadną, to w losowaniu grup Ligi Mistrzów okazało się, że Bayern zmierzy się z Barceloną.

Emocje kibiców dały o sobie znać już w pierwszym meczu Bayernu. Choć Bawarczycy nie grali wtedy z Barceloną tylko z włoskim Interem Mediolan, to jednak dla części fanów najważniejszy nadal był Lewandowski. Nie zważając na to, ile dał klubowi, fani nazwali go „najemnikiem”.

Do tematu odniósł się Thomas Mueller, słynny zawodnik Bayernu Monachium i jednocześnie przyjaciel Lewego. Również na boisku tworzyli groźny duet ofensywny, bo to właśnie Mueller był jednym z tych, którzy najczęściej dogrywali do polskiego napastnika.

„Lewandowski wiele zrobił dla klubu. Kibice będą okazywać emocje. Jako były kolega z drużyny, z wszystkimi tytułami na koncie chciałbyś, by powitanie było ciepłe. Ale zobaczymy…” – powiedział Mueller w rozmowie z niemieckimi mediami. W ten sposób odniósł się do zachowania kibiców.

Źr. Interia