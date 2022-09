Hungary for more Rammstein? And how about you, Poland? Rammstein can today announce 2 more additional shows!



12.07.2023 – Puskás Aréna, Budapest – additional show

31.07.2023 – Stadion Śląski, Chorzów – additional show



Tickets: https://t.co/9htrxJe4TA pic.twitter.com/R62EvlU18Z