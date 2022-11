Robert Lewandowski jest w szczytowej formie i zachwyca gradem bramek. Jednak ma już 34 lata i nie jest pewne, czy wystąpi na kolejnych Mistrzostwach Świata za cztery lata. Kapitan polskiej reprezentacji osobiście odniósł się do tego tematu.

Lewandowski sam przyznaje, że nie wie, co będzie za 4 lata. „Czy to będzie mój ostatni mundial? Nie wiem. Cały czas przygotowuję się tak, jakby to mógł być ostatni. Nie mówię „nie”, ale nie mówię mówię 'tak'” – mówił.

„Zdaję sobie sprawę, że fizycznie będę mógł zagrać za cztery lata, ale wiele czynników może na to wpłynąć, nie tylko te sportowe. Nie określę się, bo jest na to zdecydowanie za wcześnie” – powiedział Lewandowski.

Czytaj także: Benzema przerywa milczenie. Mówi o dramacie i wycofaniu z Mistrzostw Świata

Jak Lewandowski widzi szanse polskiej Kadry? Z jego słów wynika, że kluczowy będzie mecz przeciwko Meksykowi. To pierwszy grupowy rywal polskich piłkarzy. „Jeśli zdobędziesz punkty w meczu otwarcia, czujesz się pewniej” – wyjaśnił.

„Zdajemy sobie oczywiście sprawę z jakości Meksyku, z jakości tych piłkarzy, z ich dużego potencjału. Mają jakość, dynamikę, dobre skrzydła. Faworami nie jesteśmy, ale przecież nie oznacza to, że nie będziemy walczyli. Jestem przekonany, że będziemy do tego meczu dobrze przygotowani. Powinniśmy powstrzymywać ich ataki, pokażemy to co najlepsze” – powiedział kapitan polskiej reprezentacji.

Czytaj także: Lewandowski na Mundialu zagra w ukraińskiej opasce? Jasna odpowiedź kapitana

Źr. se.pl