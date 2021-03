Robert Lewandowski skomentował swoją wizytę w Pałacu Prezydenckim. Napastnik reprezentacji Polski odbierał z rąk Andrzeja Dudy zaszczytne odznaczenie. Krótka wypowiedź kapitana naszej drużyny narodowej znalazła się w filmie opublikowanym na kanale YouTube „Łączy nas Piłka”.

Robert Lewandowski odebrał od Andrzeja Dudy Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, czyli trzecie najważniejsze odznaczenie cywilne w kraju, przyznawane za wybitne osiągnięcia na różnych polach, także w sporcie. Kapitan reprezentacji Polski osobiście stawił się w Pałacu Prezydenckim i wziął udział w oficjalnych uroczystościach.

Andrzej Duda, podczas swojego przemówienia, komplementował napastnika Bayernu Monachium i dziękował mu za to, że na każdym kroku podkreśla swoje związki z Polską. „Pan zawsze podkreśla, że jest pan Polakiem i zawsze w związku z tym reprezentuje nas, za co ogromnie dziękujemy i buduje pan dobre imię Rzeczpospolitej. Ma pan patriotyczne poglądy i je demonstruje, jak choćby występując z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w akcji promującej poprawne śpiewanie polskiego hymnu. Za to wszystko dziękuję panu” – powiedział prezydent.

Po wszystkim na napastnika reprezentacji Polski i Bayernu Monachium spadła jednak fala hejtu. Szczególnie ze strony politycznych przeciwników Andrzeja Dudy. Jak na wizytę w Pałacu Prezydenckim zareagował sam zainteresowany, który jak dotąd nie komentował całego wydarzenia?

Lewandowski skomentował wizytę u Dudy

Robert Lewandowski jak dotąd nie komentował faktu otrzymania orderu od Prezydenta Andrzeja Dudy. Ma to z pewnością związek z hejtem, który rozlał się po sieci. Krótki komentarz do uroczystości „Lewy” dał jednak na kanale „Łączy nas Piłka”.

W jednym z filmów widzimy kapitana reprezentacji Polski wchodzącego do hotelu, w którym czas spędza drużyna narodowa. Operator kamery pyta zawodnika: „Jak herbatka u Prezydenta?”. „Bardzo przyjemnie” – odpowiada zawodnik Bayernu Monachium.

Nagranie od 9:42