Robert Lewandowski wystąpił na konferencji prasowej polskiej reprezentacji przed zbliżającymi się meczami Ligi Narodów. Kapitan polskiej Kadry zwrócił uwagę, że jest kilka rzeczy, które źle funkcjonują w zespole i należy się na nich skupić.

Reprezentacja Polski najpierw, w czwartek 22 września, zmierzy się u siebie z Holandią. Następnie w niedzielę 25 września zagrają przeciwko reprezentacji Walii. To ostanie sprawdziany przed Mistrzostwami Świata, które odbędą się jesienią w Katarze.

Podczas konferencji prasowej Robert Lewandowski mówił o słabszych stronach polskiej drużyny. „Trzeba się skupić na innych rzeczach, które nie funkcjonują, albo których brakuje w reprezentacji. Ciągle mówimy o tych pozytywach, a jednak są rzeczy i pozycje, na których mocno… jest niedobór możliwości. I to jest dla nas największe wyzwanie, żeby z tym sobie jak najszybciej poradzić. Lepiej chyba mówić o tych rzeczach, które nie funkcjonują tak jak potrzeba, gdzie brakuje choćby personaliów by załatać tę przestrzeń” – mówił kapitan reprezentacji.

„Myślę, że chyba każdy z nas ogląda mecze i wiemy, na jakich pozycjach mamy wakaty i brakuje zawodników, by mieć tę stabilizację i pole manewru. To jest nasze wyzwanie, by sobie z tym poradzić” – dodał Lewandowski.

Jeden, czy dwóch napastników? Lewandowski wyjaśnia

Napastnik odniósł się też do kwestii tego, czy Kadra powinna grać jednym napastnikiem, czy dwoma. „Czasami to nie chodzi o system, a o sposób poruszania się, ruchu bez piłki. Czy to nazwiemy systemem z dwójką ofensywnych pomocników czy dwójką napastników, to nie ma większego znaczenia. Ważniejsze jest to, jak wygląda ten ruch bez piłki” – zauważył Lewandowski.

„Oczywiście, zawsze byliśmy reprezentacją, która jak poczuła, że jest w stanie zaatakować, stworzyć sytuację, to od razu czuje się też pewniej w obronie i ma swobodę w rozegraniu i przede wszystkim nie boi się podejmować prób zaatakowania przeciwnika. To ma kluczowe znaczenie, jeżeli będziemy widzieli ruch bez piłki może nam stworzyć opcje do tworzenia sytuacji i żebyśmy w polu karnym mieli więcej niż 3-4 zawodników, no to też jest większa szansa na zdobycie bramki. Myślę, że to było widoczne chociażby w 1. połowie meczu z Belgią” – powiedział Lewandowski.

Źr. sportowefakty.wp.pl