Robert Lewandowski zdobył już 101 bramek w Lidze Mistrzów. Setne trafienie zaliczył w starciu z Brestem. Po spotkaniu gościł w angielskiej telewizji, gdzie czekała na niego miła niespodzianka.

We wtorkowym meczu Ligi Mistrzów FC Barcelona mierzyła się z francuskim Brestem. Katalończycy wygrali 3-0, a dwie bramki zanotował Robert Lewandowski. Pierwsza z nich, po strzale z rzutu karnego, była setnym trafieniem Polaka w historii jego występów w Lidze Mistrzów.

Po meczu „Lewy” gościł na antenie amerykańskiej telewizji CBS Sports. Tam czekała na niego miła niespodzianka. Jeden z ekspertów, Micah Richards, były gracz m.in. Manchesteru City, postanowił bowiem przywitać Polaka w jego ojczystym języku.

– Jest polska legenda – wykrzyczał Micah Richards na antenie telewizji CBS Sports. Reakcja Lewandowskiego była wymowna. Napastnik FC Barcelony szeroko się uśmiechnął – Great – powiedział, a goście w studiu zaczęli się śmiać.

Jak to wyglądało? Zobaczcie sami.

Lewandowski na boisku wielki, więc łapie luz przed kamerami, co wreszcie zbliża go do kibica.



Klubu „100” w LM gratuluje mu idol Thierry Henry.

Żartuje o tańczeniu z Jamiem Carragherem.

Micah Richards krzyczy po naszemu: „Polska legenda!”.



Fajne jak wywiad u Ferdinanda.



***… pic.twitter.com/6Elx4XGR9S