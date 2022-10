Karim Benzema został w tym roku laureatem Złotej Piłki. Robert Lewandowski tym razem nie był wśród faworytów do zdobycia trofeum, ale otrzymał w Paryżu nagrodę imienia Gerda Muellera dla najlepszego strzelca. Zamieścił też okolicznościowy wpis w mediach społecznościowych.

W tym roku faworyt do zdobycia Złotej Piłki był tylko jeden. Napastnik Realu Madryt Karim Benzema odebrał w poniedziałek nagrodę dla najlepszego piłkarza w plebiscycie „France Football”. Robert Lewandowski, który przed rokiem był drugi, zajął tym razem czwarte miejsce. Odebrał jednak nagrodę imienia Gerda Muellera dla najlepszego strzelca, pojawiając się na gali wraz z żoną, Anną Lewandowską.

Po zakończeniu gali Lewandowski zamieścił okolicznościowy wpis w mediach społecznościowych. „Jestem bardzo dumny z otrzymania tej specjalnej nagrody. Gerd Mueller był i zawsze będzie dla mnie wielką inspiracją. Piłka nożna to moja pasja. Nikt nie musiał mnie popychać tą ścieżką. Jednak miałem szczęście spotkać po drodze ludzi, którzy udzielili mi wskazówek i porad oraz poprowadzili we właściwym kierunku. Chciałbym podziękować wszystkim wspaniałym ludziom z poprzednich klubów. Dziękuję za wszystko, co razem przeżyliśmy. Zawsze będę to pamiętał i doceniał” – napisał.

Lewandowski: „Nadal idę. I na razie nie zamierzam się zatrzymać”

Lewandowski oczywiście pamiętał nie tylko o Bayernie, ale przede wszystkim o swojej nowej drużynie – Barcelonie. „Mój obecny klub FC Barcelona jest tu ze mną. Dziękuję za zaufanie i możliwość napisania nowego rozdziału w mojej karierze” – napisał.

Nie zabrakło też podziękowań dla bliskich. „Dziękuję mojej ukochanej żonie, rodzinie i przyjaciołom. Bardzo was wszystkich kocham i jestem tu dzięki wam i waszemu wsparciu. Chciałbym również podziękować organizatorom za to wyjątkowe wyróżnienie. To dowód na to, że przez lata zmierzałem w dobrym kierunku. Ale chcę zakończyć ten wpis jednym przypomnieniem dla wszystkich… Nadal idę. I na razie nie zamierzam się zatrzymać” – dodał.

Na koniec Lewandowski zwrócił się do kibiców w języku polskim. „Dziękuję wszystkim kibicom za ogromne wsparcie, które od Was dostaję. Było ono dla mnie szczególnie ważne w tym roku i bardzo je doceniam” – stwierdził.

Źr.: Instagram/_rl9