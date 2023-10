Anna-Maria Żukowska, posłanka Lewicy, zamieściła wymowny wpis w serwisie X. Jej komentarz zaniepokoił sympatyków opozycji.

Anna-Maria Żukowska opublikowała na Twitterze niepokojący, z perspektywy sympatyków opozycji, wpis. Zasugerowała bowiem, że w koalicji rządzącej, którą tworzyć miałyby Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i właśnie Lewica, to ostatnie z ugrupowań nie będzie mogło wprowadzać swoich postulatów wyborczych.

Żukowska opublikowała całą listę rzeczy, o które – jej zdaniem – nie może walczyć Lewica. Znalazły się tam m.in. kwestie dotyczące np. LGBT, aborcji czy podwyżek dla emerytów i pracowników sfery budżetowej.

Lista rzeczy, o które nie wolno walczyć Lewicy w nowym rządzie‼️

podwyżki dla budżetówki

podwyżka emerytur

aborcja

LGBT

zakaz ferm futrzarskich

budowa mieszkań na wynajem

likwidacja przywilejów kleru

zbiorowe układy pracy

atom

zbiorkom

zmiana definicji zgwałcenia

renta wdowia — Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ #Lewica 🇵🇱🏳️‍🌈🇺🇦 (@AM_Zukowska) October 18, 2023

Lewica nie wejdzie w koalicję z KO?

Pod wpisem Żukowskiej natychmiast zaroiło się od komentarzy. – Ręce opadają. Ile minęło dni od podania oficjalnych wyników? 1 dzień ? Tyle potrzeba, aby Pani z Lewicy się odpaliła i zaczęła wojenkę z przyszłym koalicjantem. I to po co? Dla fejmu na Twitterze? Ja rozumiem, że Lewica potrafi spieprzyć wszystko – jak jednak spieprzycie ten rząd to PIS będzie wiecznie u władzy. A przechodząc do meritum : podwyżki dla budżetówki, LGBT, mieszkania, aborcja to wszystko są wspólne tematy. Po co więc tak fałszować rzeczywistość. Milczenie jest złotem – napisał jeden z internautów.

Żukowska odpisała mu błyskawicznie i w wymowny sposób. Zasugerowała bowiem, że walczy o to, by głos wyborców Lewicy został wzięty pod uwagę.

Dla wyborców i wyborczyń Lewicy. — Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ #Lewica 🇵🇱🏳️‍🌈🇺🇦 (@AM_Zukowska) October 18, 2023

