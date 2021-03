Składamy zawiadomienia do sanepidów w miastach, gdzie w kościołach gromadziły się osoby bez przestrzegania obostrzeń – ogłosił Krzysztof Śmiszek. Politycy Lewicy poinformowali o swoich działaniach na konferencji prasowej.

Od 27 marca w kościołach w całej Polsce obowiązuje nowy limit wiernych. Zgodnie z nowymi obostrzeniami w świątyni może przebywać jedna osoba na każde 20 m kw. Wierni powinni również przestrzegać odstępu 1,5 m.

Politycy Lewicy informują, że nie wszystkie kościoły stosują się do rządowych restrykcji. – Składamy zawiadomienia do sanepidów w miastach, gdzie w kościołach gromadziły się osoby bez przestrzegania obostrzeń – powiedział Krzysztof Śmiszek. – Obostrzenia nie są tam przestrzegane i ktoś musi za to odpowiedzieć – dodał.

W trakcie konferencji prasowej politycy wyświetlali zdjęcia z kilku kościołów, na których uwieczniono tłumy zgromadzone podczas niedzielnej mszy świętej. Według Śmiszka takie zachowanie świadczy o braku szacunku do obostrzeń wprowadzonych przez rząd.

Polityk Lewicy uważa, że liczna naruszenia stanowią dowód lekceważenia zasad. – Kościoły stały się jakimś eksterytorialnym miejscem, w którym nie obowiązują przepisy, w których można gromadzić się tłumnie i zarażać siebie i innych – podkreślił.

Poseł przypomniał, że nikt nie powinien być wyłączony spod działania prawa. W tym kontekście zgłosił wielkie zastrzeżenia do działań rządu, który nie potrafi wymusić na Kościele katolickim przestrzegania norm.